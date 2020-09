Objetivo de Rayados es el triunfo: Nico Sánchez

La última vez que Rayados colgó el cero en propia portería fue en diciembre del 2019, cuando vencieron a Necaxa para avanzar a la final del Apertura.

También te puede interesar: Siguen Rayadas escalando posiciones en el Guard1anes 2020

De ahí en adelante la Pandilla ha batallado para evitar las anotaciones de los rivales, al grado de que suma 17 partidos recibiendo al menos un gol.

Ante esto, Nicolás Sánchez, defensor de los albiazules, mencionó que el objetivo del equipo es ganar partidos y no guardar el cero.

"Mantener el arco en cero es una tranquilidad que se nos da a nosotros, es un extra. No es el objetivo principal, el objetivo es ganar, es algo que no me quita el sueño".

"Yo estoy tranquilo más allá de lo que fue el partido con Santos que enseguida di vuelta a la página. Estoy haciendo un trabajo correcto al nivel del equipo, estoy haciendo el trabajo que debo de hacer. No me siento en deuda con nadie, ni ahora ni antes", destacó el argentino.

Este viernes Monterrey visita a Xolos en busca de reafirmar el buen paso por el que atraviesan en la que han hilado dos victorias.

"El torneo que se suspendió no fue para nada bueno para nosotros, nos costó muchísimo. Ahora que las cosas de a poco salen y avanzan con trabajo, la cabeza está en seguir dando pasos para adelante, en no relajarnos"

"Tenemos muchas cosas positivas, muchas virtudes, en seguir mejorándolas, en mejorar lo que se pueda hacer en lo que estemos en deuda", dijo.

Monterrey continuó con su entrenamiento este martes en la que no estuvo Aké Loba que se ausentó por un problema estomacal por lo que la recomendación médica fue quedarse en casa.

Además Avilés Hurtado continuó entrenando en el gimnasio por lo que es casi un hecho que no será tomado en cuenta para el duelo ante Tijuana.

Lo más reciente en Publimetro:

C.Marfil.- Gbagbo y Soro presentan sus candidaturas en Costa de Marfil en medio de la creciente tensión Partidarios del expresidente Laurent Gbagbo y del antiguo líder rebelde Guillaume Soro presentaron ‘in extremis’ este lunes las candidaturas de ambos a las elecciones presidenciales del próximo 31 de octubre en Costa de Marfil, donde la tensión ha aumentado a raíz de la decisión del presidente, Alassane Ouattara, de optar a un tercer mandato.

Envía Sheinbaum al Congreso de la CDMX su segundo informe de gobierno El secretario de gobierno entregó los documentos a la aún presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales