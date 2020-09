Ya se conocen las fechas de los sorteos de la Champions y Europa League

De cara a una nueva temporada en el futbol europeo, la UEFA dio a conocer las fechas y lugares en donde se llevarán a cabo los sorteos de la fase de grupos de la Champions y Europa League para su temporada 2021, además de la entrega de premios a lo mejor de la temporada 2019-20, en la cual se proclamaron campeones el Bayern Múnich y el Sevilla.

Será el próximo 1 de octubre cuando en Nyon, Suiza se revele el destino de los 32 equipos participantes en la Champions League, además de que se hará oficial el calendario de competición de esta nueva edición del mayor torneo a nivel de clubes en el mundo.

Posteriormente un día más tarde, la UEFA llevará en el mismo recinto en Nyon, Suiza, conocido como 'la casa del futbol europeo' el sorteo de la fase de grupos y la entrega de premios de la Europa League.

Hasta ahora se tiene previsto que las seis jornadas correspondientes a la fase de grupos de ambas competiciones se jueguen entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre, aunque será hasta el sorteo cuando se confirmen.

🇨🇭 The 2020/21 club competition group stage draws and 2019/20 awards will now take place in Nyon, Switzerland.

🏆 1 October – @ChampionsLeague group stage draw and 2019/20 awards.

🏆 2 October – @EuropaLeague group stage draw and 2019/20 player of the season award.

— UEFA (@UEFA) September 9, 2020