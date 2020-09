"Nadie me dijo nada, descubrí cosas": Checo sobre su salida de Racing Point

Previo al Gran Premio de Toscana, el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, habló sobre su salida de Racing Point al término de la temporada, la cual oficializó ayer mediante un comunicado emitido en sus redes sociales.

El deportista tapatío se sinceró, al revelar que nadie de la escudería británica le informó sobre su futuro. "Obtuve la información el día de ayer. Nadie me dijo nada, yo descubrí algunas cosas. La confirmación me llegó, pero está bien. Siete años con el equipo. Sé que todo tiene un inicio y un final, y todavía nos quedan nueve carreras para enorgullecernos mutuamente", dijo esta mañana ante la prensa.

Evidentemente Checo Pérez fue cuestionado sobre su contrato, el cual lo vinculaba por dos años más con Racing Point –Aston Martin a partir de 2021-. "Hubo algunas discusiones de fondo sobre los contratos, pero no estoy dispuesto a revelarlos, porque eso debe quedarse entre el equipo y yo".

Sergio Perez reflects on a difficult 24 hours after the news he is to leave Racing Point at the end of the season #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/FvpGo5nSiV

— Formula 1 (@F1) September 10, 2020