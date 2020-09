OFICIAL: Sebastian Vettel reemplaza a 'Checo' Pérez en Racing Point

El piloto alemán, Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo de la Fórmula 1, correrá a partir de la próxima temporada en el equipo Aston Martin, actual Racing Point, ocupando el hueco que deja el mexicano Sergio Pérez.

El de Heppenheim estaba actualmente sin un volante para el año que viene tras confirmarse su marcha de Ferrari, donde ha corrido desde 2015, y el anuncio este miércoles del Checo de dejar Racing Point al final de la campaña ha confirmado el que parecía su destino más probable. Ganador de 53 Grandes Premios, el germano espera ahora poder volver a ser competitivo tras dos últimos años complicados en el 'Cavallino Rampante'.

"Antes del tan esperado regreso de Aston Martin a la parrilla de F1 en 2021, estamos encantados de confirmar que el cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, se ha unido al equipo", celebró este jueves Racing Point, que se limitó a comentar que el alemán firmaba por 2021 "y más allá".

