“No pienso ir a México pronto, pero me gustaría volver a Pumas”: Héctor Moreno

A pesar de que el presente de Héctor Moreno se encuentra en el futbol de Catar con el Al-Gharafa, el seleccionado mexicano dejó abierta la posibilidad de en un futuro regresar a la Liga MX, confirmando su intención de vestir la camiseta de Pumas, aunque sin descartar un eventual fichaje con otro club del balompié mexicano.

En entrevista con el portal Generation Amazing, el zaguero mexicano descartó que recientemente hayan existido acercamientos por parte de América y Chivas para regresar, esto después de una serie de especulaciones que lo vincularon con ambos conjuntos.

“Hubo rumores de que regresaba a México, pero lo digo con toda humildad, no he hablado con nadie de México para regresar en un futuro próximo. Cuando llegue el momento lo decidiré, respeto a América, Chivas, y a todos los equipos de la Liga MX, puedo llegar a cualquiera, es un torneo competitivo, pero de momento estoy feliz en Catar, mi familia es feliz en Doha, no pienso ir a México pronto, tengo dos años de contrato, ya veremos lo que pasa”, explicó.

Sin embargo, pese a no tener intenciones de regresar en un futuro cercano y de estar abierto a cualquier posibilidad, Héctor Moreno dejó en claro el gran cariño que siente por Pumas, conjunto con el que debutó y al que de manera certera aseguró que le gustaría regresar en su debido momento.

“Lo he comentado en un par de ocasiones, yo nací en Pumas, crecí en Pumas y me gustaría volver a Pumas. Al final del día no depende de mí, depende de muchos factores, no puedo decir que nunca jugaría en algún equipo o en otro, porque esa es una decisión que no depende de mi, puedo morirme de ganas de jugar en Pumas, pero si la directiva o el entrenador no me quieren entonces no puedo”, agregó.

