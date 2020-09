Bielsa seguirá al frente del Leeds United y se enfoca en su debut ante el Liverpool

La cuenta regresiva para el Leeds United regresó y están a tan solo un par de días de volver a competir en la Premier League tras 16 largos años de ausencia. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa tendrá un duro debut en la temporada ante el actual campeón, Liverpool, partido para el cual el estratega rosarino ha trabajado durante varios días para iniciar con el pie derecho su andar en la máxima competición inglesa.

En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa confirmó sentir nervios previo a su debut en la Premier League ante un rival de tanta jerarquía, sin embargo, aseguró que está preparado para este tipo de encuentros y dijo no tener miedo.

Asimismo el ‘Loco’ confirmo que contará con plantilla completa para enfrentar al Liverpool el próximo sábado, situación que le brinda mayor tranquilidad al estratega argentino que espera hacer un buen trabajo en una competición de la más alta exigencia.

“Siempre me pongo nervioso antes de un partido, me preocupo cuando no tengo miedo. Nosotros vamos a jugar en Anfield, pero Anfield es Anfield solo si está lleno. He trabajado al cien por cien, es la mejor liga del mundo y eso siempre presupone el más alto nivel. Están todos los jugadores disponibles, los refuerzos están físicamente en muy buen nivel”, sentenció.

