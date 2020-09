El día que J.C. Chávez intentó suicidarse: "la pistola no disparó"

Julio César Chávez es considerado por muchos como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, y uno de los mejores a nivel mundial; sin embargo, su carrera se vio afectada por las drogas y el alcoholismo, adicción que lo llevó al intento de suicidio, así lo confesó el actual comentarista.

"Toqué fondo cuando intenté suicidarme. Afortunadamente la pistola no disparó, y cuando disparó, el balazo salió para otro lado", dijo a Súper Deportivo Radio.

El ex pugilista recordó que la adicción en la que cayó fue una de las etapas más complicadas de su vida. "Comencé a vomitar sangre, perdí todo lo que había ganado. Mi esposa me demandó por alcohólico y porque la trataba mal. Me demandó el Gobierno de México, todo se vino encima".

En 25 años de carrera, Julio César Chávez sumó más de cien peleas profesionales, ganando cinco títulos en tres pesos diferentes, números que lo ponen en la cima dentro del boxeo mexicano, aunque reconoce que, de no haber caído en las drogas, no sólo hubiera sido el mejor pugilista del país, sino el mejor a nivel mundial.

Foto tomada: Instagram

"No solo hablarían del mejor boxeador de México, sino del mundo entero. Yo hubiera ganado más de 100 peleas de manera invicta. Le perdí el respeto al boxeo cuando llevaba 90 peleas invictas y 15 años sin perder, creí que lo había logrado todo. Me perdí el respeto a mí mismo", señaló.

Pese a todo, Julio César Chávez es un ejemplo de superación, pues logró salir de las adicciones. Al día de hoy, suma más de 11 años sin consumir ningún tipo de droga. Además, cuenta con una clínica en donde ayuda a la gente con drogadicciones.

"La pelea más difícil que tuve fue contra las drogas, y la gané. Fue la lucha más difícil, me costó ganarle, pero lo hice. Gracias a Dios salí victorioso", concluyó.

