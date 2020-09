Gonzalo Higuaín ficha con el Inter Miami; ¡jugará junto a Rodolfo Pizarro!

Las especulaciones llegaron a su fin. Gonzalo Higuaín es nuevo jugador de Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), equipo en donde compartirá vestidor con el mexicano Rodolfo Pizarro.

Jorge Mas, uno de los propietarios del equipo estadounidense, compartió una fotografía en sus redes sociales, junto al Pipa Higuaín. "Una cálida bienvenida a Gonzalo Higuaín, delantero y campeón de talla mundial", escribió mediante su cuenta de Twitter.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

