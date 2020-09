Demanda de Canelo Álvarez, en suspenso tras error técnico

La noche del pasado martes 8 de septiembre, se informó sobre la demanda que Saúl Canelo Álvarez levantó contra Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN, por presunto incumplimiento de contrato, pues en todo lo que va el 2020, el boxeador mexicano, no ha tenido ninguna pelea.

Sin embargo, todo indica que la resolución tardará en llegar para el pugilista. De acuerdo a la información de ESPN, Percy Anderson, el juez de distrito de Estados Unidos, dejó en suspenso la demanda, pues ésta tendría un error técnico, por el cual no pueden proceder.

La equivocación de la demanda, se trata de que los acusados fueron señalados como corporaciones, en vez de compañías de responsabilidad limitada. Esto deberá ser corregido, a más tardar el próximo 28 de septiembre. De no ser así, no se podrá proceder legalmente en el caso.

Canelo Álvarez demandó a Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN por 280 millones de dólares, ya que el contrato millonario que firmó en 2018, fue por 11 peleas, de las cuales sostendría, al menos, dos por año.

Luego de que se diera a conocer el error técnico de la demanda, Óscar de la Hoya se manifestó en redes sociales, asegurando que el tiempo de resolución lo ocuparán para buscarle un rival al pugilista tapatío.

"Si bien la orden de ayer no termina el caso, tenemos la esperanza de que este error nos permita reiniciar y volver a enfocarnos en lo que es importante: trabajar juntos para que Canelo vuelva al ring contra un oponente superior lo antes posible", señaló.

While yesterday’s order does not end the case, we are hopeful that this error will allow us to reset, and refocus on what’s important – working together to get Canelo back in the ring against a top opponent ASAP.

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) September 12, 2020