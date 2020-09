Revelan nuevos detalles de la salud de Michael Schumacher

Michel Schumacher, quien sigue siendo el máximo campeón de la Fórmula 1, con siete títulos, sigue recuperándose del terrible accidente que sufrió en 2013 mientras esquiaba. Desde entonces, su salud es una incógnita, la familia ha mantenido en discreción la vida personal de la leyenda del automovilismo.

Sin embargo, las personas que tienen contacto con Schumacher, han sido las encargadas de revelar pocos detalles de su estado salud, aunque nada a ciencia cierta. Esta ocasión, Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), fue quien ofreció un nuevo reporte de Michael, a quien visitó la semana pasada.

"Sigue luchando. Sabemos que tuvo un terrible y desafortunado accidente. Tiene una extraordinaria esposa a su lado, a sus hijos y a sus enfermeros. Solo podemos desearle lo mejor a él y a toda su familia. Lo que puedo hacer es estar cerca de él y si puedo hacer algo más, lo haré", mencionó a la agencia PA.

Este fin de semana será especial para la familia Schumacher, pues Mick, hijo de Michael, piloto de la Fórmula 2 y quien es un prospecto para llegar a la categoría reina del deporte motor, se subirá a la monoplaza F2004 de Ferrari, la cual manejó su padre y con la que conquistó su séptimo y último campeonato.

El juvenil Mick manejará el auto durante el espacio que hay entre la carrera de la Fórmula 2 y la Fórmula 1 en el Gran Premio de Toscana. Ésto como forma de homenaje a Michael Schumacher en las mil carreras que cumplirá Ferrari dentro de la Fórmula 1.

I‘m really delighted to have the chance to drive the iconic Ferrari F2004 of my father again. Can‘t wait for Sunday in Mugello! @scuderiaferrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/bsvj8Vs7JF

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) September 9, 2020