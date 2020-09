Jugador del Hamburgo sube a la tribuna y agrede a aficionado

La frustración por quedar eliminados de la Copa de Alemania ante el Dynamo Dresden, hizo que el defensa del Hamburgo Toni Leistner subiera a las tribunas del estadio para agredir a un aficionado que supuestamente lo estaba insultando.

Al final del encuentro correspondiente a la fase de 32avos de final de la Pokal, el zaguero se lanzó rumbo a la tribuna para encarar al aficionado.

En una grabación se aprecia al futbolista tomar de la camiseta al hombre, que no hace mayor intento por defenderse, por lo que otros espectadores recriminaron la actitud del zaguero, quien después de unos momentos regresa al campo tras lanzar al suelo al implicado.

El Dresden goleó 4-1 al Hamburgo. Mira el video:

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI

— Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020