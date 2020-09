Steelers vs Giants, ¿dónde y a qué hora ver el partido?

Este lunes se jugarán los últimos dos partidos de la Semana 1 de la NFL y serán los Steelers de Pittsburgh los que abran la jornada, cuando visiten a los Giants de New York.

Ambos equipos quieren arrancar de lo mejor el torneo para intentar volver a una postemporada.

Los Steelers verán el regreso de su quarterback titular, Ben Roethlisberger, quien tras un año de ausencia verá acción nuevamente.

Una lesión en el codo marginó al veterano jugador en 2019, cuando se disputaba la semana 2; sin embargo, llegó la hora del regreso.

"Siempre hay un poco de nervios y ansiedad por el primer juego, pero como lo estoy viviendo ahora es más de lo que he sentido en mucho tiempo", declaró “Big Ben”.

Por su parte, los Giants lucen como una de las franquicias mas débiles, debido a sus carencias ofensivas y defensivas.

Daniel Jones comenzará su primera campaña como titular, luego del retiro de Eli Manning, quien desde 2004 fue el estelar.

