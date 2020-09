Lewis Hamilton libra sanción de la FIA tras protestar contra el racismo

Lewis Hamilton es uno de los deportistas con mayor compromiso en la lucha contra el racismo. El piloto británico durante el Gran Premio de Toscana, nuevamente se manifestó sobre este tema, tras portar una playera con la leyenda "arresten a los policías que asesinaron a Breonna Taylor".

La decisión de portar este mensaje, llevó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a levantar una investigación sobre el seis veces campeón del mundo, debido a que en su reglamento estipulan que todo piloto debe subir al podio con la equipación oficial de su equipo, regla que Hamilton no cumplió.

Sin embargo, el piloto de Mercedes habría librado la sanción. De acuerdo a la información de la BBC, la FIA decidió guardar el caso, por lo que no habría ningún tipo de sanción para el deportista.

HAMILTON LO SEGUIRÁ HACIENDO

Pese a la investigación que abrieron en contra del británico, Lewis Hamilton no se detendrá en la lucha contra el racismo, así lo informó a través de su cuenta de Instagram. "Buenos días, mundo. Espero que donde estén, sigan positivos en mente y cuerpo. Quiero que sepan que no voy a parar, no me voy a rendir, no voy a dejar de usar esta plataforma para dar luz a lo que yo creo que es correcto", dijo.

Añadiendo: "Quiero agradecer a todos los que siguen apoyándome y mostrando su amor, estoy muy agradecido. Pero este es un viaje para todos nosotros y debemos seguir juntos y retar al mundo en cada nivel de injusticia, no sólo racial. Podemos ayudar a hacer un lugar mejor para nuestros hijos y las futuras generaciones", concluyó.

