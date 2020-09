CMB rendirá homenaje a la cultura otomí con cinturón especial para Chávez vs Travieso III

Con un cinturón especial, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) conmemorará la tercera pelea de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge "Travieso" Arce del próximo 25 de septiembre. Se trata de un cinto hecho con piedra de obsidiana que haría homenaje a la cultura otomí.

El CMB informó que la pieza única fue realizada en colaboración con el Estado de México y la galería de Arte Rubicó, quienes completaron la obra con un trabajo magistral con la obsidiana, corazón de la faja.

El cinturón fue realizado en telar de cintura, en el cual se creó la tela de la prenda, y su diseño está inspirado en el nombre y las particularidades que hacen única a la cultura Otomí, una de las etnias indígenas que habitan en el país, cuya población se encuentra asentada mayoritariamente en 21 municipios del Estado de México.

The WBC presents the "Otomi Belt" to commemorate September 16 as one of the 2 most important boxing dates. @RubicoWorkshop @Edomex #OtomiBelt #OrgulloEdoméx #Rubico pic.twitter.com/Jx0obY1S34

— World Boxing Council (@WBCBoxing) September 15, 2020