Daniel Cormier tuvo Covid-19 previo a su tercera pelea contra Stipe Miocic

El ex campeón de los pesos pesados del UFC, Daniel Cormier, reveló que previo a su tercera pelea ante Stipe Miocic en UFC 252, dio positivo a Covid-19 en uno de los exámenes que se realizó.

"DC" mantuvo dicha noticia en secreto y se presentó a la pelea que perdió, situación que aclaró, no es pretexto de haber perdido.

"Esto no es una excusa en lo absoluto. Miocic ganó la pelea y peleó muy bien. Esto es casi un agradecimiento a Oura por permitirme llegar a la pelea. Podría haber seguido presionando y no saber lo que tenía. Pero pude cuidarme adecuadamente, luego volver a entrenar y pelear por el campeonato peso pesado. Sin el anillo, no creo que sea posible", dijo Cormier a Yahoo! Sports.

¡Esto te interesa! OPPO presenta en México tres interesantes apuestas para ser líder del mercado móvil

Cormier, llevaba un anillo de humor negativo que te avisa cuando estás de bajo rendimiento. Lo datos recopilados lo obligaron a ser examinado por un médico, quien luego reveló la prueba positiva por COVID-19, que probablemente surgió de un compañero de equipo que apareció anteriormente en julio.

"El anillo no me dijo que tenía COVID. Pero me dijo que algo no estaba bien y use la información para tomar la decisión y ver un doctor. Entonces descubrí que tenía COVID, pero la información que obtuve del anillo me permitió hacer la pelea". concluyó DC.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV