Será una experiencia nueva, hay que aprovecharla: Miguel Arizmendi

¿Cómo se siente Miguel Arizmendi en el regreso al octágono, después del aislamiento?

— Me siento emocionado, ya quiero pelear, estar en la jaula, siento esa necesidad de ya querer pelear. Más que por la pandemia, es una pelea que ya quiero hacer, medirme ante Daniel Zellhuber, tener esa sensación de enfrentarme a un rival como él.

¿Cuáles fueron las complicaciones de entrenar durante la pandemia?

— No fue muy restrictivo en este caso. Se cierran las academias para la gente en general, pero siguen activas para los peleadores. En donde estoy yendo yo, está muy controlado, con las medidas de salud necesarias. Si pegó pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de seguir entrenando.

Conseguir los alimentos para la dieta fue lo más complicado, tener que ir al mercado, salir con todas las precauciones, o ir temprano por las cosas para que no hubiera tanta gente, si damos positivos a Covid-19 no peleamos, por eso tuvimos que cuidarnos un poquito más.

¿Monterrey es una de las plazas que gusta mucho de los eventos de artes marciales mixtas, ahora que habrá poco adoro, crees que influya en la pelea?

— Es una experiencia nueva, no sabría decirte. A las peleas va mucha gente se transmiten las emociones, es una experiencia nueva, y vamos a ver de qué lado juega, muchas veces a los peleadores nos dan muchos nervios cuando hay mucha gente, qué tanta gente va a apoyar a tu contrincante o a ti. Yo creo que va a ser algo único, no vamos a tener presión de la gente, entonces seremos nosotros, los equipos, va a ser una buena experiencia y algo que se puede aprovechar mentalmente. Yo quiero aprovechar que sólo vamos a estar nosotros los peleadores.

¿Qué es lo más complicado que ves de tu rival para la pelea?

— Creo que una de las complicaciones que yo veo es su altura, tiene buen apegada, pero creo que los dos tenemos con qué lastimarnos, no creo que sea algo extraordinario Daniel Zellhuber.

¿Qué tan complicado será para los peleadores transmitir la intensidad de las peleas mediante el televisor?

— Como peleadores podemos decir cualquier cosa, que nos vamos a llevar la pelea de la noche, pero resulta que se acaba en un minuto o menos, es algo difícil de pronosticar y de pensar estando arriba del octágono. Va a estar muy buena la cartelera, es nuestra primera experiencia, creo que nos concentraremos más en eso. Yo creo que somos varios los peleadores que estamos contentos con lo que está haciendo Lux. Está jalando parejo con los gimnasios, está agarrando con los mejores peleadores, está tratando de hacer sus propias figuras y bien merecido.

