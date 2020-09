Alexis Vega afirma que nunca jugaría en el América

Alexis Vega está deseoso de convertirse en un jugador referente para las Chivas de Guadalajara, equipo al que considera una gran institución y aunque no surgió del cuadro tapatío sabe de la rivalidad que existe ante América y por lo mismo dijo que nunca jugaría con ellos.

"Siempre supe que llegaba a una gran institución, ya casi cumplo dos años en Guadalajara y por mi cabeza nunca pasa jugar en el América. Yo estoy comprometido con esta gran institución y muy agradecido por darme la oportunidad de venir acá y siempre estaré para Chivas", reconoció el delantero.

El nacido en la Ciudad de México dijo que ya dejó atrás el incidente de la fiesta con Uriel Antuna, situación que causó mucha polémica en su momento, y ahora esta enfocado en el Clásico de Clásicos del sábado y entrenando duro para "hablar en la cancha".

"Se que tuve un gran error pero bueno eso ya quedó atrás y como lo dije desde el principio, voy a hablar en la cancha. Se del buen trabajo que estoy haciendo, del esfuerzo que hago día a día en todos los entrenamientos y estoy tranquilo y mentalizado en el partido de este sábado. Se que haciendo un gran partido estaremos más tranquilos", afirmó.

Se dijo comprometido con sus compañeros y cuerpo técnico quienes pidieron a la directiva su reintegración al equipo tras la sanción, y les prometió pagarles con mucho esfuerzo en el terreno de juego.

"Sé que les falté al respeto pero trabajo día a día, me esfuerzo al doble, no doy ningún balón por perdido y agradezco a todos mis compañeros por haber pedido que nos reintegraran de nuevo. No hay mejor manera que darles esa confianza haciendo buenos partidos, buenos entrenamientos y se que vengo creciendo. Me gustaría retomar mi nivel, me encuentro en perfectas condiciones para seguir luchando y ser un jugador referente para mi equipo y marcar diferencia".

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV