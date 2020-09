'¡Vas a ser mi escalón Volador Jr!': Gran Guerrero

Por fin se le cumplió. Gran Guerrero enfrentará en un mano a mano a Volador Jr. este viernes en la batalla estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la Arena México. Algo que deseaba desde hace tiempo para demostrar que es de "otro nivel".

"Es algo importante. Todo lo que hice arriba del ring salió a mi favor. Eso era tener otra vez Volador Jr. enfrente de mi para demostrarle quien es Gran Guerrero", declaró el lagunero.

El hermano de Último Guerrero quiere seguir escalando posiciones dentro del CMLL y mantenerse en planos estelares y quiere utilizar al "Depredador del aire" como escalón para esa meta.

"Ha sido una lucha constate, un crecimiento físico y mental más que nada y quiero enfrentarme a él porque para ser el mejor hay que enfrentarse con los mejores y Volador Jr. tiene una trayectoria muy grande. Así que si lo puedo utilizar de escalón para mi mucho mejor".

Gran Guerrero le advirtió que este viernes va a hacer que la afición lo vea derrotado.

"Volador Jr: se que he tenido controversias arriba de ring pero este mano a mano a mano lo voy a disfrutar como no tienes una idea. Quiero que te vean derrotado, cansado, llorando arriba del ring. Te voy a mermar en todos los sentidos y voy a obtener esta victoria para seguirme consagrando. Vas a ser mi escalón para seguir creciendo dentro del CMLL. No se hable más, hay que prepararnos y darlo todo arriba del ring", finalizó.

El cartel de este viernes. / CMLL

