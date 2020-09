Nadal y Djokovic avanzan a cuartos de final en el Masters de Roma

El tenista español Rafa Nadal arrolló este viernes al serbio Dusan Lajovic por 6-1 y 6-3 y certificó su presencia en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, donde busca su décimo entorchado, en un partido que alcanzó la hora y media de duración.

Nadal bailó sobre la arcilla del Foro Itálico por enésima ocasión y sólo bajó el pistón cuando tenía la victoria en su mano. El de Manacor permitió a su rival disimular la paliza recibida en el primer set, pero terminó resolviendo sin más contratiempos el billete que le mete entre los ocho mejores del torneo italiano.

Después de seis meses alejado de las pistas, y tras un cómodo regreso el pasado miércoles, Nadal demostró que sigue siendo el rey de la tierra con otro ejercicio autoritario sin posibilidad de réplica. Lajovic lo intentó, pero acabó tirando la toalla ante la superioridad del número dos del mundo.

🚀 🎾 💥 Atomic Rafa! #Nadal vs #Lajovic 61 – 63

And now #ATP QF are set:

Nadal 🆚 Schwartzman

Djokovic 🆚 Koepfer

Berrettini 🆚 Ruud

Shapovalov 🆚 Dimitrov#IBI20 pic.twitter.com/ACD0Hz4dN1

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) September 18, 2020