Expulsan de por vida en China a ex jugador de la NBA tras comentarios sexistas

Ty Lawson está envuelto en una nueva polémica. El ex jugador de la NBA fue expulsado de por vida de la Chinese Basketball Association, luego de un comentario sexista que realizó a través de su cuenta de Instagram, situación que no pasó por desapercibido y trajo duras consecuencias para su carrera profesional.

"Las mujeres chinas tienen pastelitos en la parte baja, podría cambiar mi postura pronto", fue el comentario que realizó el ex jugador del Fujian Sturgeons, junto a una fotografía de él con una mujer, en una posición sexual.

Ty Lawson has been banned for life from the Chinese CBA after posting this on Instagram pic.twitter.com/mJR92t8Y3I

— NBA Central (@TheNBACentral) September 19, 2020