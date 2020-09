VIDEO: Kepa comete oso y regala segundo gol al Liverpool

El duelo de la jornada en la Premier League se vio opacado por un error del arquero blue.

El portero Kepa Arrizabalaga cometió una pifia en el segundo gol de los reds, cuando intentó despejar el balón desde el área chica.

El español no logró alejar el esférico tras la presión del delantero senegalés Sadio Mané, lo que provocó el segundo tanto del encuentro en favor de los actuales campeones de la Premier League.

Ante el error, rápidamente los fanáticos llenaron de críticas al guardameta español, y pidieron al Chelsea que fiche a otro arquero, ya que no es la primera falla que comete vistiendo la camiseta de los blues.

GOAL Chelsea 0-2 Liverpool (54 mins)

Sadio Mane bags a brace after pouncing on Kepa Arrizabalaga's mistake to pass into an empty net#CHELIV pic.twitter.com/MMWgBaTwDV

— OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) September 20, 2020