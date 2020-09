Jorge Campos se lanzaría para Gobernador del estado de Guerrero

Aunque el futbol y la política son dos mundos diferentes, algunos consideran que pueden incursionar y triunfar en ambos.

Este es el caso del histórico arquero Jorge Campos, quien dejó la puerta abierta para buscar una posible gubernatura por el estado de Guerrero.

En entrevista con Javier Alarcón, ‘el Brody’ señaló que si se postula para Gobernador de Guerrero sería para ganar, asegurando que si pierde, “sería por la defensa”.

"De repente me motiva, de repente no. No soy la persona que pueda arreglar todo este mundo, pero Acapulco, de Guerrero, a lo mejor lo logro, con asesores. Pero, nunca hay que decir que no a nada, porque se te da vuelta todo”, señaló el ahora comentarista de TV Azteca.

Campos, de 53 años y originario de Acapulco, Guerrero, fue mundialista en tres ocasiones, además de ser reconocido como uno de los mejores porteros en la historia del país.

Si toma esta decisión, ‘el Brody’ emularía los pasos de Cuauhtémoc Blanco, quien se postuló como gobernador de Morelos en 2018 y ganó la elección.

Otro exfutbolista que se encuentra en la política es el alcalde de Coyoacán, en la Ciudad de México, Manuel Negrete, quien llegó al cargo también en 2018.

