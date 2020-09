Julio César Chávez quería un rival más fácil para próxima pelea del Junior

Julio César Chávez Jr. estará de regreso en los cuadriláteros nueve meses después de su pelea ante Daniel Jacobs y lo hará este sábado como parte del cartel donde su padre Julio César Chávez enfrentará a Jorge 'Travieso' Arce por tercera vez en una exhibición.

Su rival será el también mexicano Mario Abel Cázares, un peleador que el 'El Gran Campeón Mexicano' no quería porque sabe que puede ser un peligro para Julito.

"Yo quería que hiciera una pelea de exhibición. No quería que peleara porque viene de una fractura en la nariz. Y le dije: '¡Agarra un cabrón que no pegue y que no aguante!"", reveló Chávez González en una entrevista con el YouTuber Escorpión Dorado.

"Yo quería una pelea más fácil. Es un cabrón muy duro, le ganó al 'Canelo' en el amateur. Va invicto, es un cabrón joven que tiene mucha hambre. Y Julio viene de un regreso, de una fractura de nariz, yo quería un cabrón pues más fácil", prosiguió.

En otra parte de la entrevista, Julio César reveló que el mejor salario que percibió por una pelea fue cuando lo hizo contra Oscar de la Hoya donde se ganó 10 millones de dólares por las dos.

