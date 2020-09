Juan de Dios Ibarra: Como portero uno siempre sueña ser el héroe

¿Juan de Dios estuviste en el Rayados que se salvó del descenso, el que ganó el Apertura 2003 y 2010, además del tricampeonato de Concacaf, fue una época dorada, en pocas palabras integraste un equipo que sentó las bases de lo que ahora es el Monterrey?

— Me siento muy orgulloso de haber estado en esta institución, me tocó la etapa de pelear el descenso, me tocó vivir todos los escenarios, futbolísticamente hablando, desde lo más complicado que es pelear un descenso hasta lo glorioso que es ganar campeonatos.

Es un aprendizaje en todo el camino, siempre voy a estar agradecido con el club, me dieron la oportunidad de hacer lo que más me gusta, de aprender y estar en un equipo que hoy en día es de los planteles más caros.

¿Consideras que Rayados sigue cosechando lo que sembró en la llamada época dorada?

— Sin duda, fue un proceso complicado por lo que pasó el equipo, pero gracias a la empresa que está apoyándolo es lo que Monterrey es ahora, fue un camino difícil, de menos a más donde fueron ganando cosas importantes para crear lo que son hoy y sin duda van en ascenso, por que eso es lo que se han trazado, estamos viendo a un Monterrey que puede dar todavía mucho más y que sin duda van a buscar tenerlo siempre en lo más alto.

¿Demostrase ser un atajador de penales, incluso eres de los pocos que le ha tocado atajar uno en los Clásicos. Es el mismo sentimiento que atajar un penal en cualquier otro partido?

— Es totalmente diferente, uno como portero es la jugada más importante, donde el portero puede definirte un partido, se puede convertir en el héroe. En un penal el cobrador tiene mucho más posibilidades de anotarlo que de fallarlo, y si el portero lo llega a atajarlo, se convierte en pieza fundamental y bueno me tocó hacerlo en una instancia de penales que definía el pase a cuartos en la Copa MX, y todavía lo hace más relevante. Como portero uno siempre sueña ser el héroe de un partido, más en un Clásico y sobre todo que nunca se había definido así un derbi. Muy agradecido con dios por haberme permitido vivir esa experiencia.

¿Te ha tocado estar en momentos clave de la historia de los Clásicos y la gente te recuerda como un referente, te consideras un ídolo de la afición?

— Los ídolos los dejamos para Humberto Suazo, para Aldo de Nigris, para Luis Pérez, jugadores que son emblemáticos, que escribieron la historia de lo que es Monterrey. Estuve en Rayados 10 años y tal vez no jugué lo que hubiera deseado, me tocó estar en momentos y circunstancias importantes, a lo mejor fui pieza para algunos campeonatos, por levantar algunos títulos importantes que tiene Monterrey, por ahí la gente me recuerda, pero los ídolos están reservados para otros jugadores que escribieron la historia de Rayados.

En mi estadía con el Monterrey, el equipo tenía una hegemonía importantes sobre Tigres en los clásicos de Liguillas, había ganado cinco, a mí me tocó estar en cuatro y participar en dos. Esos clásicos son los que la gente recuerda, los que marcan como jugador, entonces por eso vas a ser recordado, uno fue el Clásico de Copa y el otro en Liguilla, del autogol de Israel Jiménez que eliminaba a Tigres siendo super líderes, son clásicos que la gente siempre va a recordar, esa es la historia que se va escribiendo.

¿Los equipos tienen un paso irregular en el torneo, a quién ves con más posibilidades de llevarse el Clásico?

— Sin duda Monterrey, aparte porque quiero que gane, está en el proceso de que tiene que despegar en el torneo, no se puede rezagar. En los últimos dos encuentros se ha visto mejor, lo veo que va en ascenso. En los Clásicos no hay favoritos y menos ahora que será sin gente, lo hará todavía más cerrado, más complicado, pero sin duda, para mí, Rayados siempre será favorito para ganar a Tigres, por lo que representa para mí.

¿Sigues con tu academia de porteros, cómo te ha impactado la pandemia?

— Ahorita estamos trabajando en línea, ya la próxima semana abrimos nuevamente con todas las medidas que las autoridades de salud nos han permitido y con el rango de edades que nos han indicado, que son niños de 12 años hacia arriba. Poco a poco volvemos a la normalidad y también trabajando, buscando una oportunidad para regresar a algún cuerpo técnico, como ya lo hice el año pasado con Dorados.

