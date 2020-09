Juan Ramón Palacios, 21 años animando a Rayados

¿Juan Ramón Palacios, será un Clásico inusual, no habrá gente en las gradas, crees que de alguna manera afecte hacia dentro de la cancha?

— Definitivamente. Hasta donde tengo memoria no me tocó algún clásico a puerta cerrada, por una sanción o lo que sea, pero definitivamente un partido sin aficionados, sobre todo un Clásico sin afición, sería como una noche sin luna, no se cual sea la metáfora perfecta, es un partido sin es ingrediente extra.

Claro, tienes a los jugadores y claro que hay profesionalismo deportivo, pero definitivamente la afición juega un papel preponderante, porque está comprobado que las porras funcionan. Nosotros vamos a extrañar al equipo, pero creo que el equipo nos va a extrañar a nosotros.

¿Crees que la ausencia del público nivela las condiciones para ambos equipos?

— Aunque juegues en casa juegas sin el apoyo de la tribuna, que a veces es tan necesario para dar ese extra, pues se convierte en un juego de estrategias y de ánimos en el momento. Si se necesitan las porras. Y que no esté el aficionado alentando los 90 minutos tal vez se convierte en un partido muy parejo ya que no existe la presión de la barra local.

¿Al ser la voz oficial, tendrás alguna manera de estar presente en el Clásico?

— No, la Liga no nos ha autorizado regresar al estadio, la mayoría de nuestras intervenciones son grabadas, generalmente son menciones comerciales, pero nuestro trabajo desde el principio es para motivar y levantar a la afición en una sola voz para defender a nuestro equipo. La Liga negó el acceso a las voces oficiales para mantener los protocolos de sana distancia, porque no puede haber gente en las cabinas y tampoco en cancha porque no te puedes acercar a los jugadores que son el activo principal.

¿Al no poder ir al estadio, cómo será tu día, tienes alguna cábala?

— Me va a tocar verlo desde el canal, ese día tengo programa y desde temprano a ponerme mis calcetines de la suerte, mis tenis de Rayados, mi jersey mi gorra, voy a pasar por afuera del Estadio BBVA para aventarnos la visita de la cábala y después al canal por que tengo programa de Desvelados.

El Clásico es a las 9:00 de la noche, yo tengo programa a las 10:00, entonces la primera hora voy a estar pegado de la televisión, y ya una vez en el programa de Desvelados un ojo al programa y el otro al Clásico.

Tengo varias cábalas, una es curiosa: cuando no me como una torta de chorizo uruguayo, no ha ganado el Monterrey, a lo mejor es una mega coincidencia, pero voy a tener que prender el asador antes de irme al programa.

¿Ya son 21 años de estar al lado del equipo, cómo ha sido este recorrido, que te ha dejado de enseñanza?

— La verdad todo este tiempo he tenido grandes satisfacciones, grandes experiencias. He tenido la oportunidad de trabajar con gente muy valiosa que se ha convertido en mi familia de los sábados, y desde que ha empezado esta pandemia ha sido muy difícil, creo que ha sido lo más difícil. No noquead más que esperarnos a que la Liga nos dé luz verde y regresar con todas las ganas y el ánimo del mundo, por que se extraña ir al futbol, se extraña ir al estadio y como extraño poder animar a la raza.

¿Vislumbras un Clásico parejo?

— Vamos a disfrutar del Clásico, creo que va a ser un partido muy bueno, históricamente hablando el equipo que gana se enfila a la calificación y llega con brios y ánimos a la Liguilla, que gane el mejor y que no se nos olvide que el Clásico Nacional es el de Tigres y Rayados, los dos mejores equipos de la Liga MX.

