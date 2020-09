'Pensé que perdería mi máscara después del guitarrazo': Rayo de Jalisco Jr.

Uno de las mejores fiestas de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) fue, sin duda alguna, la que protagonizaron Rayo de Jalisco Jr. y Cien Caras en la edición 57, hace 30 años, donde apostaron las máscaras.

Facebook: Rayo de Jalisco Jr. Oficial

Una velada que causó mucha expectación con una Arena México a reventar y que comenzó con una acción que quedó marcada en la historia de la lucha libre: un guitarrazo de parte del Capo de Capos al Rayo cuando este apenas subía al cuadrilátero.

Facebook: Rayo de Jalisco Jr. Oficial

"Fue muy desesperante porque sentí que se me apagaba la luz, que perdía las fuerzas y me entraron los nervios porque sentí que perdía la máscara. No creía que me pudiera levantar de ese golpe porque fue muy fuerte. Después de ese guitarrazo tuve deslizamiento de cervicales que me provocó muchos malestares, mareos, se me dormía un brazo, en fin fue un golpe tremendo", recordó el tapatío sobre aquella noche del 21 de septiembre de 1990.

Rayo de Jalisco Jr. se volvió un ídolo después de esa lucha ante Cien Caras. / Mexsport

Esa lucha y rivalidad marcó un parteaguas en la carrera del Rayo quien se convirtió en un ídolo, incluso él mismo lo reconoce al calificar aquella lucha como una "noche mágica".

¡Esto te interesa! Conoce los audífonos que recomiendan 10 productores ganadores de premios Grammy

"Fue una noche muy emocionante de muchos nervios, de mucha tensión. Desde que firmamos el contrato empezó el nerviosismo, la desesperación de que llegara la noche, ya no aguantaba. Estuve dos, tes días antes sin dormir, sin comer porque ya quería que llegara ese momento. Fue un día de mucho nervio pero después de 30 años me da la satisfacción de decir que esa función ha sido una de las que me marcó. Fue una noche mágica".

Reconoce a Carmelo Reyes, Cien Caras, como un gran luchador, un gran rudo que le puso las cosas difíciles durante varios años. Esa rivalidad tenía que definirse en un duelo de máscaras.

"Fue una gran rivalidad con un gran rudo. No demerito a mis otros rivales pero ya eran varios años de estarnos lastimando y eso le gustó al público, la entrega, que subíamos a darnos con todo, nos nos importaba. Si nos veíamos abajo del ring nos dábamos, era una rivalidad muy fuerte, al al público le gustó y fue lo que hizo este boom".

‘Cuando salimos como pareja no hay quien nos pare’: Místico y Carístico La dupla de plata y oro defenderá su título mundial de parejas del CMLL ante Rey Cometa y Espíritu Negro

Y continuó: "Cien Caras es un gran luchador, un gran rudo, uno delos mejores rudos, mi gran rival de muchos años. Mis respetos para él, para su carrera porque para mi fue un rival muy grande, muy fuerte. No me queda más que siempre reiterar mi respeto hacia Cien Caras. Si él siguiera en la lucha libre seguiría buscándome porque era una rivalidad muy fuerte".

Finalmente recomendó a as nuevas generaciones de luchadores que si se quieren ganar el cariño y respeto del público deben entregarlo todo en el ring como Cien Caras y él lo hacían cada noche.

"A los jóvenes la enseñanza que les dejaría es que tienen que entrenar al ciento por ciento, subir al ring a entregarlo todo como nosotros lo hicimos aquella noche y todas la anteriores. Ese día fue de una gran responsabilidad porque mi papá acababa de perder su máscara en 1989 y me quedaba a mi toda la responsabilidad de de seguir adelante con el legado y gracias a dios ya vamos a cumplir 45 años con la máscara", concluyó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV