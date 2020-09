Salvé a Tigres dos veces del descenso: Manuel Lapuente

¿Mucha gente lo identifica con Necaxa, América y la Selección Nacional, pero su debut en Primera División fue con Rayados?

— Debuté con Rayados, pasé por otros equipos y mucho tiempo después estuve en Selección Nacional, me fue bastante bien. No sé si me tengan más relacionado con algún otro equipo.

También te puede interesar: Juan de Dios Ibarra: Como portero uno siempre sueña ser el héroe

¿Fue una época que se quedaron cerca del título?

— En esa época a nosotros nos fue bien, teníamos un equipazo, Jaime Gómez de Portero, Claudio Lostanau en media cancha, no ha existido una igual que él, estuve con Veve (Everardo Batista), Memo (Guillermo) Vázquez, Olinto Rubini, ‘Humaitá’ (Newton Lourenco Nascimento), en la defensa estaba el ‘Capi’ (Javier) Bazán, Jorge Molina, un equipazo, quedamos en segundo lugar, pero si hicimos un muy buen papel, jugadores a los que le aprendí muchísimo.

Después por razones de estudio me tuve que venir a México y me quedé en el Necaxa.

¿Cómo entrenador le tocó dirigir a Tigres en dos ocasiones, ambas por problemas de descenso?

— En dos ocasiones he estado en Tigres. Me llamaron la primera para que no descendiera, los logré salvar. La segunda fue exactamente igual, para que no descendiera, lo volví a sacar. He aceptado algunos proceso así, con el Atlante, también estaba muy difícil y logramos salvarlo, en fin he logrado salvar a varios equipos, así como he logrado quedar campeón eh salvado equipos.

¿Tigres tiene a una de las aficiones más apasionadas del futbol mexicano, es complicado dirigir a los felinos?

— A mí no se me hizo complicado, al contrario me gustó mucho, es una afición siempre entregada y está entrada con el equipo, lo mismo que en Monterrey, a mí me fue a todo dar, sólo que yo no fui técnico de Monterrey sólo de Tigres.

¿Le hubiera gustado dirigir a Rayados?

— Claro es un equipo al que yo quiero mucho, me dieron la oportunidad de ser jugador profesional y eso se agradece.

¿Cómo entrenador tuvo la oportunidad de coincidir con amos técnicos que ahora se enfrentan en el Clásico regio, a quien ve con más posibilidades de llevarse el derbi?

— Estuve con los dos, a los dos los estimo y los aprecio, para mi que gane el mejor nada más

¿Sigue estando muy cerca de las tierras regiomontanas?

— Siempre estoy pendiente del futbol regio. Ahora tenemos un hijo que estudió allá en Monterrey y se casó allá y quedó a vivir allá, así que tarde o perezoso vamos a visitarlo y a visitar Monterrey.

Lo más reciente en Publimetro:

Economía.- El Banco Central de México recorta los tipos de interés por undécima vez consecutiva, hasta el 4,25% La junta de Gobierno del Banco Central de México (Banxico) ha decidido por unanimidad recortar los tipos de interés, por undécima vez consecutiva, en 25 puntos básicos, hasta el 4,25%.

Conoce los atributos que suben la plusvalía de una vivienda Al comprar una propiedad, ya sea para habitarla o como inversión, es necesario tener en cuenta ciertos puntos clave, como su valor de mercado y el potencial a futuro