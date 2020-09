Bottas domina prácticas en Rusia; Checo, dentro del top ten

Mercedes dominó las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Rusia, décima parada de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Valtteri Bottas fue el más rápido en ambas, mientras que el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, también firmó un buen papel, al culminar dentro del top ten.

Con un tiempo de 1:34.923, Bottas se adueñó del primer puesto en la primera práctica del día en el Autódromo de Sochi; el segundo lugar fue para Daniel Ricciardo de Renault y el tercer puesto lo ocupó Max Verstappen de Red Bull.

Sergio Pérez fue cuarto y su compañero de equipo, Lance Stroll quinto. Los Ferrari siguen sin dar una, Sebastian Vettel culminó en noveno y Charles Leclerc fue decimoprimero.

CLASSIFICATION: END OF FP1 👀

Both Racing Points in the top five

Both Renaults in the top six#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/ORcJVpdrln

