Personajes de South Park presencian juego de los Broncos

Los Broncos de Denver enfrentaron a los Buccaneers de Tampa Bay en el Empower Field at Mile High y para que no lucieran vacías sus gradas recurrieron a la población de South Park.

Pese a que cinco mil 700 personas pudieron asistir al estadio, los personajes de la serie animada hicieron acto de presencia para que no luciera tan vacío el estadio.

Kenny, Cartman, Stan, Kelly y el resto de South Park portaron cubrebocas para dar el ejemplo a los aficionados que acudieron al inmueble.

The Broncos have the entire town of ‘South Park’ in the stands for today’s game and someone needs a raise pic.twitter.com/eUkkf3SkXk

— NFL Memes (@NFL_Memes) September 27, 2020