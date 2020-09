Turco y Rayados fueron mi salvación: Funes Mori

Rogelio Funes Mori es hoy un referente de Rayados al ser el segundo goleador histórico del equipo, en sólo cinco años está al acecho de Humberto Suazo.

El Mellizo llegó con pocos reflectores pero con sus goles se ganó la atención en el futbol mexicano, ante esto el jugador dijo que Rayados y Mohamed lo rescataron.

En una entrevista para La Nación de Buenos Aires, relató el porqué Turco lo eligió como refuerzo.

“En unas vacaciones coincidí con él (Mohamed) y ahí me contó todo, me dijo que le habían ofrecido a mí y a Gonzalo Bergessio.

“Me decidí por vos porque habías jugado un montón de partidos y porque corrías todo, mostrabas muy buena actitud, jugabas para el equipo, tenías todo y el gol iba a llegar”, le confesó el Turco.

Mencionó que llegar a Rayados le dio su segundo aire en su carrera futbolística, pues es uno de los protagonistas del actual equipo.

“Cuando me nombran a Monterrey o al Turco, siento que fueron mi salvación. Estoy en una institución de primer mundo, que no tiene nada que envidiarles a las de Europa. Un estadio increíble, te dan todo para que entrenes y hagas las cosas bien. Me siento en un momento privilegiado”, mencionó.

