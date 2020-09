Checo Pérez cree que el proyecto de Red Bull lo convencería

Sergio Pérez dejará a la escudería Racing Point al finalizar la presente temporada de la Fórmula 1. Si bien ha sonado que ya tendría un arreglo con Haas, el piloto mexicano desmintió eso y declaró que Red Bull sería un proyecto muy interesante para él.

"Necesito un proyecto que me motive y me convenza, que me haga levantarme cada mañana, entrenar y viajar por todo el mundo. Y de lo que hay más posible, todavía no hay nada que lo haga”, declaró Checo a Nomé de Miguel en Movistar+ F1.

Sobre la posibilidad de llegar a Red Bull, dijo “Me convencería sin ninguna duda, es un equipo que va a luchar por campeonatos en los próximos años”, señaló.

Hace unas semanas se dio a conocer que Racing Point y Checo Pérez finalizarían su relación laboral ya que la escudería, que el próximo año se llamará Aston Martin, contrató al alemán Sebastian Vettel para sustituirlo.

El otro piloto del equipo seguirá siendo Lance Stroll, hijo de Lawrence Stroll dueño de la escudería de la Fórmula 1.