'Travieso' Arce está pensando incursionar en la política

Parece que la rivalidad entre Jorge Arce y Julio César Chávez terminó con la trilogía y ahora el "Travieso" está pensando en el siguiente paso a dar, que es incursionar en la política.

El ex campeón mundial recibió la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de postularse como diputado local y el púgil preguntó a sus seguidores si le entra o no.

Algunos le recomendaron prepararse si es que lo hará y otros de plano le pidieron que no lo hiciera porque no quieren otro Cuauhtémoc Blanco.

Te van a usar solo por tu nombre y no te dejarán hacer nada, no basta una diputación de 3 años para cambiar las cosas, Y MENOS de la mano del PRIAN

En mi humilde opinión mi champ diría que no me gustaría más verte como nuestro gran campeón Julio César Chaves como cronista claro en mi humilde opinión pero tú tienes la última palabra y la última desicion un abrazo a la distancia campeón

Te doy mi palabra que no me van a enredar, realmente habemos gente que queremos un mejor País, y también mucha gente que hacemos grandes cosas por los más necesitados, yo no tengo necesidad de manchar lo que gane limpiamente a Chingazos🥊 arriba de un Ring

Puedo hacer las 2 cosas a la vez, estudiar y legislar, para ir avanzando conociendo mejor el terreno, lo que si te aseguro es que puedo hacer mejor Papel que los actuales diputados que nomás sirven para cobrar, porque no bajan recursos, no proponen leyes, nada y en tiempos de 🦠

En eso estoy, voy entrar a estudiar, y también estoy Buscando rodearme de gente muy preparada en esos temas para que no me quieran chamaquear, no creas que soy Tonto, y tampoco soy Rata 🐀 Gracias a Dios no tengo ninguna necesidad, para eso trabaje muy duro desde Niño 🙉

— Jorge Arce (@TraviesoArce) September 29, 2020