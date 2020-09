El Brazo de Plata vende sus máscaras para ayudarse económicamente

El Brazo de Plata, también conocido como Súper Porky, se alejó de la lucha libre debido al sobrepeso que tiene y las lesiones que lo aquejan, por lo que a puesto a la venta algunas de sus máscaras para ayudarse económicamente.

José Luis Alvarado Nieves, nombre real del luchador, tuvo su última aparición en el ring en marzo de 2016, en la Arena México.

Para los que tenían dudas, aquí Súper Porky firmando las máscaras que se van adquiriendo para ayudarlo a solventar sus… Posted by El Blog de la Lucha Oficial on Wednesday, September 23, 2020

En 2017 dio a conocer que se alejó de la lucha por su estado de salud. “Me pusieron un balón gástrico, la pierna izquierda no quiere seguir bien pero aquí estamos. Las piernas se me estaban doblando por tanto golpe de 40 años y por lo gordo, se me iban de lado, traía 151 kilos y ahora tengo 111, a seguir echándole ganas y acomodar la pierna, quiero seguir en la lucha libre”, declaró en ese momento al diario Vanguardia.

En 2018 sus hijos Psycho y Máximo le rindieron un homenaje en la Arena Ecatepec. en esa ocasión El Brazo de Plata apareció con una andadera para poder caminar.