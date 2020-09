Jurgen Damm y David Faitelson son trolleados por el lamborghini del jugador

El ahora jugador del Atlanta United de la MLS Jurgen Damm y el periodista David Faitelson fueron duramente criticados en twitter por una publicación del ex jugador de Tigres donde presume su nuevo lamborghini.

"Mira mamá y sin saber mandar centros", fue el mensaje del jugador mexicano quien aparece posando junto al lujoso automóvil. De inmediato comenzaron los mensajes donde lo tacharon de poco humilde.

Mira mamá…….cuando no termine la secundaria y no me enseñaron la humildad y publico idioteces

— Ricardo Chavez (@ricardo0606) September 29, 2020