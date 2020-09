Mario Cázares le quiere tumbar las pecas al Canelo Álvarez

Mario Cázares derrotó el pasado viernes a Julio César Chávez Jr. y ahora desea enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, al que ya superó en una pelea amateur.

"Tiene más miedo Eddy Reynoso (entrenador de Álvarez). Y quiero decirles que en esa pelea contra Canelo le voy a tumbar todas las pecas y van a quedar regadas en el ring y le voy a decir a un conserje que le preste un recogedor y una escoba a Eddy Reynoso para que recoja todas las pecas de la lona”, declaró el pugilista durante la conferencia virtual ‘Martes de Café’ del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

De igual forma aseguró que la gent3e no quiere al Canelo. "Voy a agarrar la cubeta y las voy a tirar a la gente como bolo y la gente va a salir corriendo porque no quieren a Canelo. A Canelo no lo quieren”, apuntó.

Cázares puede presumir que derrotó a Saúl durante su época de amateur, durante la Olimpiada Nacional de 2004, por lo que confía que lo volvería a hacer pese a los cuatro campeonatos que tiene Canelo en diferentes divisiones.

Por último dijo que tiene una gran variedad de estilos los cuales no pudo descifrar un ex campeón del mundo cómo Chávez Jr. "Estaba peleando contra un Julio César Chávez Junior rehidratado que fácil me sacaba entre 15 y 20 libras de peso y le puse un problemita que no supo resolver. Tengo una variedad de estilos para ejecutar en ese momento y no lo pudo resolver un excampeón del mundo que lleva cerca de 60 peleas, que me sacaba mucha experiencia. Obtuvimos la victoria ante un Julio César Chávez que estaba bien preparado”, agregó.