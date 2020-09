Pumas no contará con Alfredo Talavera para enfrentar al América

El Clásico capitalino entre América y Pumas no contará con dos de sus grandes figuras. Anteriormente ya se había dado a conocer que Guillermo Ochoa no jugaría con las Águilas y los felinos no podrán tener a Alfredo Talavera.

El Brazo de Plata vende sus máscaras para ayudarse económicamente

Lionel Messi inicia la renconciliación con el barcelonismo

Talavera se perderá el encuentro ya que viajará con la Selección mexicana a Europa después del juego amistoso ante Guatemala, que se disputará el 30 de septiembre en el Estadio Azteca.

El conjunto azteca enfrentará a Holanda y Argelia, el 7 y 13 de octubre, respectivamente, en la Fecha FIFA.

Zidane niega interés del Real Madrid por Raúl Jiménez El estratega del cuadro merengue aseguró que se encuentra contento con la actual plantilla, por lo que no tendrán refuerzos para la temporada 2020-2021

De esta forma, Julio González volverá a ser el portero titular de los Pumas, ya que Alfredo no pudo estar en el juego ante Necaxa después de fue expulsado en la jornada 11 cuando enfrentaron al León.

Quien sí podría estar en el juego ante el América es Johan Vásquez, que también está convocado con el Tricolor, pero él podría viajar al Viejo Continente después del partido del próximo sábado.