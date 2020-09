Jozy Altidore recibió amenazas de muerte de la afición del América

El futbolista estadounidense, Jozy Altidore, reveló que recibió amenazas de muerte e insultos raciistas por parte de la afición del América cuando visitó México en 2018.

En aquel entonces, Altidore vino al país junto al Toronto FC para enfrentar a las Águilas en la semifinal de ida de la Concachampions y fue cuando recibió los mensajes amenazadores.

"Me llamaban 'negro de mi…' y es algo a lo que estás acostumbrado, porque he jugado en varias partes de la Concacaf, pero realmente me preocupó las imágenes de un hombre con un arma de fuego y los mensajes que podría dispararse”, contó a Bleacher Report.

El equipo de la MLS se impuso 3-1 sobre los azulcremas lo acrecentó los insultos. “Nos dijeron todo tipo de cosas, 'Tú apestas' y ya sabes, ese tipo de situación. Algo a lo que ya estamos acostumbrados”, señaló.

Por último, Jozy Altidore dijo que ha recibido abusos raciales incontables veces. "Si tuviera que adivinar cuántas veces he sido parte de algún tipo de abuso racial, ni siquiera podría adivinarlo, para ser honesto. Fácilmente han sido 100, 200, 300… es algo muy normal en muchas partes del mundo”, apuntó.