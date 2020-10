Braves ganan una serie de playoffs por primera vez desde 2001

Había transcurrido tanto tiempo desde que los Bravos de Atlanta ganaron una serie de postemporada, así que Marcell Ozuna quería asegurarse de grabar el momento.

Adam Duvall también quiso sumarse a la tanda de selfies.

Ronald Acuña Jr. conectó tres hits e Ian Anderson encandiló en otra blanqueada de Atlanta, y los Bravos ganaron una serie de playoffs por primera vez en casi dos décadas al barrer a los Rojos de Cincinatti al vencerles por 5-0.

Acuña conectó un doblete remolcador en el quinto episodio por los campeones de la División Este de la Liga Nacional. Luego de llevarse el primer juego el miércoles 1-0 en 13 innings, Atlanta liquidó el segundo duelo con un par de jonrones de dos carreras de Ozuna y Adam Duvall ante Raisel Iglesias en el octavo.

Tras su imparable a la izquierda del campo, Ozuna se detuvo en su trote a la primera base para levantar el brazo y pretender que se tomaba una foto.

Cuando Duvall también la desapareció, Ozuna le pidió que se acercara al final del dugout para otra foto.

Duvall dijo que su compañero dominicano "me puso en los reflectores".

"Me divertí con eso. No es mi fuerte, creo que no soy muy vistoso, pero nos estábamos divirtiendo".

Ciertamente fue un día divertido para Ozuna y sus compañeros. No tanto así para Joey Votto y los Rojos.

Anderson recetó nueve ponches en seis innings. Los Bravos rompieron así una racha de debacles en 10 rondas consecutivas de postemporada desde su última victoria en los playoffs en 2001.

Atlanta enfrentará al ganador del duelo entre los Marlins de Miami y los Cachorros de Chicago, en una serie divisional que se disputará en Houston.

Al igual que en 2001, cuando sus ases Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz, los tres en el Salón de la Fama, marcaron la pauta, los pitchers de Atlanta respondieron ante las circunstancias.

Anderson, de 22 años, toleró dos hits y concedió dos boletos en su bautizo de postemporada, luego de seis aperturas en la campaña regular. Will Smith, Chris Martin y Mark Melancon se encargaron del resto, cada uno tirando un inning perfecto.

Cincinnati desperdició una buena apertura del dominicano Luis Castillo, quien ponchó a siete en 5 1/3 innings al estrenarse en la postemporada. Trevor Bauer ponchó a 12 en 7 2/3 en blanco cuando los Rojos acabaron perdiendo el primer choque.

Cincinnati dejó a 13 corredores en circulación el miércoles, y sus problemas para anotar prosiguieron.

Los Rojos fueron blanqueados en juegos de postemporada por primera vez. Los 22 innings sin anotaron representan la peor racha de postemporada en la historia de la franqucia.

"Tendremos que aprender esta lección y buscar la manera de mejorar", dijo el mánager David Bell.

Por los Rojos, los venezolanos Eugenio Suárez de 4-1 y Freddy Galvis de 2-1.

Por los Bravos, el venezolano Acuña de 5-3, una impulsada. El dominicano Ozuna de 4-1, una anotada y dos remolcadas.

