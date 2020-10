La UEFA aprueba el regreso de los aficionados a los estadios

La UEFA ha aprobado este jueves permitir el retorno parcial de los espectadores en los partidos -donde las leyes locales lo permitan-, empezando en los partidos de selecciones de la próxima semana, según decidió el Comité Ejecutivo del organismo, que tomó como referencia el partido piloto de la Supercopa de Europa, disputado en Budapest el pasado 24 de septiembre.

"El número de espectadores estará limitado a un 30% de la capacidad respectiva de los estadios. Los aficionados visitantes no podrán entrar a los partidos hasta nuevo aviso", informó la UEFA tras la reunión mantenida por su Comité Ejecutivo.

Sin embargo, el ente europeo especificó que "tanto la admisión de los aficionados como el límite de la capacidad están sujetos a la decisión de las autoridades locales". "Los partidos UEFA no podrán jugarse con espectadores allá donde las autoridades locales no lo permitan, y el límite del 30% de la capacidad sólo puede alcanzarse cuando el límite establecido por las autoridades locales no sea inferior, en cuyo caso, se aplicaría dicho límite", añade el organismo.

Además, la UEFA ha aclarado que dentro de los estadios y recintos deportivos también deberán cumplirse las medidas de distanciamiento social -obligatoria para los espectadores- y otras precauciones como el uso de mascarillas, las cuales deberán ser implementadas de acuerdo con las regulaciones locales, con el objetivo de frenar los contagios de coronavirus.

Además, la UEFA puso como ejemplo la Supercopa de la UEFA. El partido entre Bayern y Sevilla "demostró que es posible para los aficionados asistir a partidos de fútbol en las circunstancias adecuadas, poniendo en primer lugar su salud y su seguridad con la aplicación de amplias medidas de mitigación". "El partido también demostró la aceptación de los aficionados en relación a las medidas sanitarias de precaución y su disposición a seguirlas y comportarse en consecuencia", indica.

Por su parte, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, valoró positivamente la decisión adoptada este jueves. "Es un primer paso sensato que pone la salud de los aficionados en primer lugar y respeta las leyes de cada país. Aunque todos nos enfrentamos a un enemigo común como es la Covid-19, los diferentes países tienen distintos enfoques y desafíos en un momento dado. Esta decisión permite mucha más flexibilidad local que antes para tratar la admisión de los aficionados, respetando siempre la evaluación de las autoridades locales", dijo.

"Un total de 27 países del continente ya permiten la entrada de aficionados en cierta medida. Esta decisión posibilitará un planteamiento coherente país por país y no competición por competición, lo que a veces resultaba difícil de entender para los aficionados. Es importante devolver la esperan y la pasión a los aficionados al fútbol", sentenció.