Landon Donovan y su equipo abandonan juego por insulto homofóbico

Landon Donovan, entrenador del San Diego Loyal de la USL Championship, le ordenó a sus jugadores que abandonaran el campo después de que uno de sus elementos recibiera un insulto homofóbico.

Collin Martin, jugador declarado abiertamente homosexual, fue quien recibió el insulto. Donovan se percató y le pidió a los jugadores que se fueran al vestidor pese a que iban ganando 3-1.

Landon fue expulsado pero no se retiró del campo y sostuvo una discusión con el cuerpo arbitral y Rick Schantz, entrenador del Phoenix Rising, quien aseguraba que el ex futbolista estaba exagerando y que “eran cosas del futbol”.

Donovan no desistió y señaló que esas prácticas se tienen que erradicar. Al final el San Diego Loyal sí se retiró del campo.

La decisión de Landon fue respaldada por el club, que a través de Twitter expresó que están en contra de la homofobia y el racismo.

Last week we made it loud and clear that we do not stand for racism or homophobia. Nothing has changed this week. 🏳️‍🌈✊🏿 #AllBlackLivesMatter

— San Diego Loyal (@SanDiegoLoyal) October 1, 2020