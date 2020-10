The Rock revela que la XFL volverá en el 2022

Dwayne ‘The Rock’ Johnson compró este año la liga de futbol americano XFL y ahora dio a conocer que volverá a la actividad hasta el 2022.

“La XFL regresa en la primavera de 2022. Como propietarios, estamos orgullosos de defender a nuestros jugadores, entrenadores, ciudades y aficionados de XFL en una electrizante temporada 2022. Es una batalla cuesta arriba, pero estamos hambrientos, somos humildes y nadie nos superará. Una liga de cultura, pasión y propósito”, publicó The Rock en Twitter.

XFL returns SPRING 2022 🏈

As owners, we’re proud to champion our XFL players, coaches, cities and fans into an electrifying 2022 season!

It’s an uphill battle – but we’re hungry, humble and no one will outwork us.

A league of culture, passion & purpose. #XFL✊🏾#Spring2022 pic.twitter.com/jY0VWGj33Y

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 1, 2020