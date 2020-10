Ángel Garza se perderá varias semanas de acción por una lesión

Malas noticias para la legión azteca en WWE.

El mexicano Ángel Garza se perderá de tres a cuatro semanas de actividad después de salir lesionado al final de su lucha en el evento WWE Clash of Champions, en donde buscó los títulos de parejas junto a Andrade.

A través de un video en su canal de Youtube, el oriundo de Monterrey, Nuevo León explicó cómo se dio su lesión.

"Mi lesión no provino tras aplicar el Spanish Fly. Una lesión tras aplicar ese movimiento podría haber sido peor. Gracias a Dios que la lesión vino más tarde. En el Spanish Fly, aterricé de cuello. No estaba parado completamente sobre las cuerdas y Montez Ford se lanzó cuando todavía no estaba completamente plantado en la cuerda. Mi lesión llegó cuando Ford debía patearme el cuerpo pero estaba algo separado y me dio en la rodilla", declaró Garza.

El luchador no será sometido a ninguna operación y solo espera la recuperación para volver a afrontar nuevos retos dentro del roster principal, en donde se ha convertido en uno de los favoritos del público, sobre todo de las damas.