Cam Newton da positivo por Covid-19

Malas noticias para los Patriotas de Nueva Inglaterra en la Semana 3.

El quarterback Cam Newton dio positivo por Covid-19, así lo reportó el reportero Adam Schefter.

Por su parte, el equipo de Nueva Inglaterra informó el caso de un jugador, sin dar a conocer la identidad.

"Anoche recibimos la noticia que un jugador de los Patriots dio positivo a Covid-19. El jugador inmediatamente en auto cuarentena. Varios jugadores, coaches y personal del staff que estuvieron en contacto con el jugador recibieron pruebas de detección este sábado y todos dieron negativo a Covid-19", se lee en el boletín.

