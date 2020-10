Fanáticos del Wolverhampton dedican canción a Raúl Jiménez

El cariño de los fanáticos del Wolverhampton por Raúl Jiménez se vuelve a hacer presente en redes sociales.

Tras el anuncio de su renovación con los Lobos, un grupo de aficionados celebraron entonando una canción en honor al mexicano.

La melodía lleva por nombre ‘Sí señor’ y es entonada por los fanáticos del Liverpool para su delantero Roberto Firmino.

La nueva versión, dedicada a Jiménez, entonada por la banda The Wolfpack Howlers, cuenta con esta letra.

“There’s something that the Wolves want you to know (Hay algo que todos los Wolves quieren que sepas)

Best in the world he comes from Mexico (El mejor del mundo viene desde México)

Our number nine (Nuestro número nueve)

Play the ball and he’ll score everytime (Juega la pelota y anotará todo el tiempo)

Sí, Señor. Pass the ball to Raul and he will score (Pasa la pelota a Raúl y él marcará)”.

Por si no lo viste Natalia Barulich manda a la friendzone a Neymar

Jiménez y el Wolverhampton se enfrentarán al Fulham en la cuarta fecha de la Premier League.

Por si no lo viste