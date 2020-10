Ronald Koeman admitió su deseo de fichar a Eric García

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha reconocido que hay "interés" en incorporar al jugador del Manchester City Eric García, ya que el equipo está "justito" de centrales, aunque no sabe si podrán "lograrlo", y ha asegurado que depende del propio Ousmane Dembélé tener minutos en el equipo, ya que hay "mucha competencia arriba" y ahora mismo Ansu Fati está "por delante".

"Faltan pocos días. Es verdad que queremos tener a ese jugador aquí, porque tenemos 3-4 centrales y está justito. No puedo opinar más. He visto los comentarios de Pep desde el City. Ojalá lo consigamos, pero el tema económico del club es complicado. Hay interés, pero no sé si podremos lograrlo", declaró en rueda de prensa. "Hay dos posiciones en el equipo donde nos viene bien tener un jugador más: central y '9"", confesó.

Sobre el futuro del delantero francés Ousmane Dembélé, considera que jugar o no depende de él. "Siempre intento sacar el máximo rendimiento del equipo, y si hay cambios, es por algo. Si Pedri ha entrado en los dos partidos es porque se merece entrar por su trabajo y rendimiento en los entrenos. Trincao se merece entrar, Pedri se merece entrar… Dembélé es otro jugador, es más profundo y el otro día necesitábamos más ayuda defensiva. Es jugador del Barça y depende del pensamiento del jugador. No he hablado claramente con él sobre su futuro. Quedan un par de días", explicó.

"Tenemos mucha competencia arriba, hay mucha calidad. Puede jugar de izquierda o derecha, está Ansu, Conrad, Trincao, Griezmann… De momento, Ansu está delante de Dembélé. Si un jugador está descontento, que me hable. Quiero tener gente contenta; pueden estar cabreados porque no juegan, pero si no quieren estar aquí, que me hablen. Él no me ha dicho nada. Voy a contar con Ousmane y va a tener opciones de jugar", prosiguió.

Por otra parte, Koeman se rindió al trabajo de Philippe Coutinho. "Es muy buen jugador. Ha aprendido mucho en Inglaterra, muchísimo en su estancia en el Bayern de Múnich, y trabaja muy bien. Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento de cada jugador, y eso empieza por poner a los jugadores en su sitio, por eso tiene más confianza. Todo empieza con la calidad del jugador, y Coutinho es un gran jugador", expuso.

También quiso poner fin a las dudas sobre Leo Messi. "Desde el primer día, Leo ha entrenado bien, ha hecho lo máximo, no tengo ninguna queja. Hizo una demostración ante el Celta: como capitán ha ayudado al equipo a jugar desde atrás y con uno menos en el campo ayudó a quedarse con el balón. He visto a Leo desde fuera muchos partidos y siempre ha sido el mejor del mundo. Es un ejemplo tenerle como capitán", aseguró.