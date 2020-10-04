Obligan a campeona del mundo a demostrar su sexo para subir a un avión
Anna Tuerava, campeona mundial de levantamiento de pesas, aseguró que se sintió indefensa tras los cuestionamientos realizados por los trabajadores
Momentos de tensión vivió la campeona de levantamiento de pesas, Anna Tuerava al intentar abordar un avión.
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La deportista rusa, al intentar viajar de Krasnodar, su ciudad natal, denunció que se le negó subir hasta que no demostrara que era una mujer
“No quise ser grosera, pero me sentí indefensa ante esa situación. Traté de demostrarles que soy una mujer”, cuenta la deportista en redes sociales.
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МАСТЭОКТОМИЯ Меня Зовут Анна. Мне 42 года. И год назад я удалила грудь. Я никогда и никому об этом не говорила. И решила что сейчас самое время. Потому что самый частый вопрос (к сожалению), касается моих молочных желёз. И в целом моего яркого сходства с мужчиной. Решила поделиться с вами. Для меня важно, чтоб у людей было меньше вопросов к моему телу, и больше вопросов к моей душе. Все прекрасно знают, что женщины в тяжёлом спорте, всячески бандажируют грудь. По простым причинам, в жиме как и во многих других отраслях спорта она просто мешает. С 2007 я близко познакомились с моей первой, и вечной любовью! Штангой) И начала практиковать бандаж на постоянной основе. Каждые пол года я провожу плановый осмотр своего организма. В 2017 году меня начало тревожить увеличение лимфоузла в подмышечной впадине, и в один из таких осмотров были обнаружены уплотнения в 1,2см в левой нижней стороне, и 2,4 в боковой. Дальше было много анализов, узи, и прочего. в следствии чего выяснилось. Что к сожалению, я нанесла необратимый вред своему организму. Опухоль оказалась доброкачественной. Но как правило и доброкачественные опухоли могут развиваться в раковые заболевания. Прошёл ещё год. И плюс ко всему у меня появились дичайшие боли, это очень мешало мне вести привычный для меня образ жизни. Я не делала клеточного исследования. Но подсознательно я чувствовала что что то не так. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ▶️
Empleados de la compañía rusa Utair realizaron una serie de preguntas ‘vergonzosas’ sobre su sexualidad para que la dejaran pasar.
Ante la queja de la multicampeona rusa, la empresa de aviación le ofreció una disculpa.
"Nos disculpamos por el daño que sufrió. Ese servicio es inaceptable. Comprobaremos el comportamiento de los empleados del aeropuerto que trabajaron en su vuelo y solucionaremos la situación", se lee en su respuesta.
Tuerava se ha proclamado en seis ocasiones campeona del mundo y 10 veces en Europa ha reconocido su homosexualidad desde hace tiempo y dijo, que ha trabajado toda su juventud “con sangre y sudor para que no me traten así”.
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С 25 по 28 #ФотоТур в Крыму. Очень выгодное предложение и заключительное этим летом. Три дня мы с @lemara_lime фотографируем в трёх разных локация. ________________ ➡️Первый день. Выезжаем в Тарханкут. 👈Тут я была лет 11 назад, потрясающее место. Чистейшее море изумрудного цвета с оранжевым берегом. Сочетание цветовых форм восхищает😍 . ➡️Второй день. Выезжаем к Z.Sity – город нового поколения. Множество интересных объектов на территории пляжа осталось со времен фестиваля «Каzантип» Тем самым это Невероятное место для ярких фотосессий🤩 Если пролистать мою ленту на два года вниз, можно увидеть красивейшие работы с этого места🤗💃 . ➡️И в заключительный третий день мы отправимся на розовое озеро – розовый шедевр Крыма. Соленое озеро с зеркальной гладью волшебного розового цвета и невероятными пейзажами из соляных айсбергов и застывших камней. . Проживаем в кемпинге в Оленевке на берегу моря. Песчаные пляжи, невероятно чистая вода и разнообразие подводного мира. _____________________ ⚠️Трансфер, завтраки и ужины включены в стоимость. Дополнительные затраты только на обед и воду😉 . Стоимость поездки 22 т.р. 🤯👍👍👍 Повторюсь, это нереальное предложение💥Три дня, три шикарных разнообразных локации и два фотографа с тобой!!!!! 💥💥 Скорее бронируй и поехали с нами🤩❤️ . @juliapozhidaeva #❌Sindikat
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