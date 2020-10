Obligan a campeona del mundo a demostrar su sexo para subir a un avión

View this post on Instagram

МАСТЭОКТОМИЯ Меня Зовут Анна. Мне 42 года. И год назад я удалила грудь. Я никогда и никому об этом не говорила. И решила что сейчас самое время. Потому что самый частый вопрос (к сожалению), касается моих молочных желёз. И в целом моего яркого сходства с мужчиной. Решила поделиться с вами. Для меня важно, чтоб у людей было меньше вопросов к моему телу, и больше вопросов к моей душе. Все прекрасно знают, что женщины в тяжёлом спорте, всячески бандажируют грудь. По простым причинам, в жиме как и во многих других отраслях спорта она просто мешает. С 2007 я близко познакомились с моей первой, и вечной любовью! Штангой) И начала практиковать бандаж на постоянной основе. Каждые пол года я провожу плановый осмотр своего организма. В 2017 году меня начало тревожить увеличение лимфоузла в подмышечной впадине, и в один из таких осмотров были обнаружены уплотнения в 1,2см в левой нижней стороне, и 2,4 в боковой. Дальше было много анализов, узи, и прочего. в следствии чего выяснилось. Что к сожалению, я нанесла необратимый вред своему организму. Опухоль оказалась доброкачественной. Но как правило и доброкачественные опухоли могут развиваться в раковые заболевания. Прошёл ещё год. И плюс ко всему у меня появились дичайшие боли, это очень мешало мне вести привычный для меня образ жизни. Я не делала клеточного исследования. Но подсознательно я чувствовала что что то не так. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ▶️