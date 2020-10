VIDEO: Piloto de kart agrede en la pista y en los pits a contrario

View this post on Instagram

Una completa vergüenza lo que ha hecho Luca Corberi en la final del Campeonato Mundial de Karts de la FIA. . El "piloto", si es que le puede seguir llamando así, abandonó la carrera en la vuelta 10, pero lo que hizo después es totalmente inaceptable: le lanzó el bumper de su kart al piloto Paolo Ippolito poniendo en riesgo a todos los que estaban en pista. . Lo peor de todo es que al terminar la carrera, fue hacia el parque cerrado a golpear a Ippolito e incluso el padre de Corberi, quien es dueño del circuito y el que va con la chaqueta negra, también fue a pegarle al piloto. . Ambos deberían ser baneados de por vida no solo del Karting, sino del Automovilismo en general y también ser denunciados por el ataque contra Ippolito. . . . 🎥 @motorsportcom / @estagiariodaf1 (Twitter) #kart #karting #lucacorberi #corberi #paoloippolito #ippolito #racing #motorsport #autosport #automovilismo #f1xfox #f1xespn #wtf1