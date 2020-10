Santos Escobar retiene el título crucero de WWE en espectacular lucha

Buenas noticias para la legión azteca en WWE. Santos Escobar realizó una exitosa defensa del título de peso crucero de WWE frente a Isaiah “Swerve” Scott dentro del evento NXT Takeover 31.

Escobar tuvo una difícil prueba ya que Scott vendió muy cara la derrota, pero la experiencia del mexicano fue lo que logró llevarlo al triunfo.

En una entretenida lucha, llena de castigos de poder, fue Escobar quien culminó la lucha con agresivo contralona para que Isaiah ya no se levantara.

Ahora, el líder del Legado Fantasma espera a un nuevo retador que busque quitarle el trono en los pesos crucero se WWE.

The legado remains IN TACT as @EscobarWWE defeats @swerveconfident in a FIERCE #WWENXT #Cruiserweight Championship showdown! #AndStill #NXTTakeOver pic.twitter.com/heZPw3XIe8

El resto de la función

Io Shirai retuvo el título femenil de NXT ante Candice LeRae en una lucha en la que Johnny Gargano intervino como referí. Al final del combate, Ember Moon apareció para retar a la nipona.

THIS. NOW. PLEASE.

Kushida derrotó a Velveteen Dream por rendición al aplicarle un candado al brazo y no soltarlo en una movida aérea desde la tercera cuerda.

Finn Balor retuvo el título mundial de NXT al dar cuenta de Kyle O' Rilley en una excelente lucha.

We 𝒂𝒍𝒍 love to see it.@FinnBalor defends the #NXTTitle against @KORcombat RIGHT NOW at #NXTTakeOver 31! pic.twitter.com/qCJVmHqeJO

— WWE Network (@WWENetwork) October 5, 2020