“Aficionados regresarán a los estadios de la CDMX hasta semáforo amarillo”, Dr. Ricardo Cortés

Ante el reciente incremento de casos de Covid-19, se vuelve a complicar el regreso de los aficionados a los estadios en la Ciudad de México.

Así lo confirmó el Dr. Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, quien aseguró que mientras no exista una disminución de casos en el país, las tribunas seguirán vacías.

En entrevista con Diario Récord, el Dr. Cortés indicó que el acceso a los inmuebles será hasta que el semáforo estatal esté en amarillo o verde.

"No, en la Ciudad de México no se puede dar el regreso de la afición a los estadios porque la primer condición para que pueda haber un regreso de los aficionados a los estadios es que el Estado esté en semáforo amarillo o verde, si no está así no puede haber regreso", indicó en la entrevista.

La temporada de influenza es otro factor que influye en que los capitalinos aún no puedan regresar a las tribunas.

"Algo que tienen muy en mente la liga y todos los equipos de futbol es que se puede jugar un partido a puerta abierta con un aforo disminuido y si por cualquier otra cosa, que no sería específicamente la actividad del futbol, se incrementara el riesgo porque empieza la temporada de influenza o lo que sea que pueda suceder se vuelve a jugar a puerta cerrada”, manifestó.

Por último también indicó que los equipos ya cuentan con el protocolo sanitario que fue coordinado por la Dirección general de Promoción de la Salud y la Liga MX.

"El protocolo que presentó ante nosotros la Dirección Ejecutiva de la Liga MX es un muy bueno. Contempla dos cosas que son muy importantes: uno, la preparación del espacio físico, el definir con la autoridad sanitaria local cuál va a ser el aforo que se va a permitir en ese estadio; la segunda es el código del aficionado ante la nueva normalidad, el uso del cubreboca, el mantener el distanciamiento físico. Todas estas características que planteó la liga hacen de este protocolo un protocolo muy efectivo”, finalizó.

De acuerdo al último registro, la Ciudad de México cuenta con más de 135 mil casos positivos y 13 mil 715 fallecimientos.

