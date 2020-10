Cuauhtémoc Blanco asegura que el doctor del Tricolor lo engañó sobre su lesión

Cuauhtémoc Blanco sufrió la lesión más grave de su carrera en octubre del 2000, por una grave falta del trinitario Ancil Elcock. Sin embargo, el ex futbolista reveló que en ese entonces el doctor del Tricolor José Luis Serrano lo engañó con el diagnóstico.

Mexicanos Marcelo Flores y Luis Puente entre los mejores talentos jóvenes

Julio César Chávez Jr. ya tiene rival en mente: ¡Gennady Golovkin!

“Ese día (del partido) recuerdo que el doctor Serrano me había dicho que no tenía nada y eso me puso muy triste porque cuando regresé a Valladolid y con las radiografías me dijeron que tenía roto ligamento cruzado, ligamento lateral y el menisco. La triada como se dice. A mí se me hizo algo injusto del doctor Serrano que está en Toluca y la Selección Mexicana”, declaró en entrevista para el diario Récord.

El ahora gobernador de Morelos señaló que fueron los médicos del Valladolid como Aurelio Roldán, y el doctor Joaquín Ledesma quienes lo ayudaron a recuperarse.

“A los doctores del Valladolid les agradezco y al doctor Joaquín Ledesma que fueron los que me rehabilitaron y me sacaron adelante de esta lesión”, apuntó.

‘Julio César Chávez llegaba bien pedo a las transmisiones’: Carlos Aguilar El ahora comentarista de TUDN habló de su paso por las narraciones de boxeo en Tv Azteca

Cuauhtémoc Blanco también dio a conocer que su rehabilitación de ocho meses fue muy difícil y que incluso pasó tres meses deprimido.

“No fue nada fácil, fueron ocho meses muy difíciles para mi carrera, la sufrí muy fuerte y me la pasé tres meses deprimido durante la rehabilitación; no quería salir, me la pasaba encerrado en mi cuarto, pero con una gran fuerza de voluntad y de hacer una gran rehabilitación pudimos volver”, comentó.

La carrera del Cuau no pudo continuar en España pero regresó al América donde siguió siendo figura y fue fundamental para que México calificara al Mundial de Corea-Japón 2002.